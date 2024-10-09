Borrell’den İsrail’e Lübnan çıkışı

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Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen oturumda konuşan Borrell, “Her işgalden sonra insan kendine şu soruyu sormalı: İsrail işgalden sonra daha güvenli hale geldi mi, yoksa bunlar Pirus zaferleri miydi” ifadelerini kullandı.

‘EMPATİ EKSİKLİĞİ VAR’

İsrail’de pek çok kişinin İsrail’in yaptıklarının onları daha güvenli hale getirmediğini düşündüğünün altını çizen Borrell, “Başka bir askeri müdahale farklı bir sonuç doğuracak mı? Sanmıyorum” diye konuştu. Lübnan’da siyasi reform ihtiyacına değinen ve ülkedeki Birleşmiş Milletler gücü UNIFIL’in yetkilerinin artırılması gerektiğini söyleyen Borrell, “Aksi takdirde bölgede bir şeylerin değişmesini sağlamak ve Lübnan’ın başka bir Gazze haline gelmesini önlemek zor olacak” dedi. Bazı AP üyelerinin yaklaşımını eleştiren Borrell, “Özellikle Gazze ve Lübnan’daki sivillerin çektiği acılara karşı empati eksikliği var gibi görünüyor” diye konuştu.