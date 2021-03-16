Borrell’den göç mutabakatına yenileme desteği

AB dışişleri ve içişleri bakanlarının göç konusuna odaklandıkları toplantı sonrasında konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, olası bir yenilemeye destek vererek, gelecekte şimdikine benzer bir anlaşma yapılması gerektiğini söyledi.

MUTABAKAT FAYDA SAĞLADI

Karşılıklı güvene dayalı bir angajmanın söz konusu olduğunu hatırlatan Borrell, “Bu mutabakat geçerliliğini koruyor ve uygulanmaya devam edilmeli. Göç konusundaki işbirliğinin ana çerçevesi olmayı sürdürmeli” dedi. Belgenin çok eleştirildiğinin altını çizen Borrell, “Mutabakat somut sonuçlar doğurmuş gözüküyor. Can kayıplarında belirgin azalma, kural dışı geçişlerde düşüş ve Türkiye’deki mülteci ve göçmenlerin durumunda iyileşme sağladı. Rakamlar ortada” ifadelerini kullandı. Konunun ülke liderleri tarafından ele alınacağını belirten Borrell, söz konusu mutabakat için “Türkiye ile ilişkilerimizin geleceğinin bir parçası olacak” ifadesini kullandı. Kural dışı geçişlerin önlenmesinin, can kayıplarının azaltılmasının ve Türkiye’ye yük paylaşımı konusunda destek olmanın herkesin çıkarına olduğu da Borrell’in vurguları arasında yer aldı.

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