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Borrell’den aynı soruya iki farklı cevap

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Joseph Borrell#Gazze
Borrell’den aynı soruya iki farklı cevap
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 07:00

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Temsilcisi Joseph Borrell, Gazze savaşıyla ilgili konuşurken çelişkili ifadeler kullandı.

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Katar merkezli El Cezire televizyonuna mülakat veren Borrell, sunucu Osman Ayfarah’ın “İsrail’in Gazze’de yaptıkları savaş suçu mu?” sorusuna “Ben avukat değilim ve bu konu Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yetki alanına giriyor” şeklinde cevap verdi. Borrell, sunucu Ayfarah’ın “AB, Hamas’ın 7 Ekim’de yaptığını savaş suçu olarak görüyor mu” sorusuna ise tereddüt etmeden “Evet. Çünkü orada bulunmak dışında hiçbir suçu olmayan sivillerin öldürüldüğünü gördük” yanıtını verdi. Bunun üzerine Ayfarah “Size İsrail’i sorduğumda avukat olmadığınızı söylemiştiniz. Bu yüzden pek çok Avrupalı politikacı gibi çifte standartla suçlanıyorsunuz” dedi. Geri adım atmak zorunda kalan Borrell, Gazze’deki olayların “savaş suçu oluşturma ihtimalinin” bulunduğunu söyleyerek, UCM’nin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

 

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#Avrupa Birliği#Joseph Borrell#Gazze

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