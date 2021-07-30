Borrell: Türkiye Libya’da tartışmasız aktörlerden biri

Borrell, Türkiye ile ilgili özetle şunları söyledi:

İTALYAN SAHİLLERİNİN KARŞISINDA TÜRK VE RUS ÜSLERİ VAR

“Göreve geldiğimden beri, Suriyeli sürgün ve mülteci olan 3.5 milyon kişiye ev sahipliği yapan Türkiye ile köprülerin korunması için sıkı çalıştım. Çokça sorgulanan ama benim savunduğum anlaşmayı Ankara’ya yardım etmek için yenileyeceğiz. Tıpkı Ürdün ve Lübnan ile yaptığımız gibi. Ayrıca, Türkiye’nin Libya’da var olduğunu ve tartışmasız bir aktör olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Türkiye ve Rusya ülkede aktif bir rol oynadı, şimdi Libya’da nüfuzu kontrol eden ülkeler. Biz ise bölünmüş haldeyiz ve bunun bir bedeli var. Şimdi İtalyan sahillerinin karşısında Türk ve Rus deniz üslerinden oluşan bir ağ söz konusu. Bu da Türkiye’nin orta Akdeniz üzerinden de göç üzerinde etkisi olacağı anlamına geliyor.”

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