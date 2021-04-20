Borrell: Rusya, Ukrayna sınırına 150 bin asker yığdı

Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, sınıra şimdiye kadarki en büyük Rus askeri yığınağının yapıldığını söyledi. Ukrayna, Rusya tehdidine karşı Batı’yı daha somut önlemler almaya ikna etmeye çalışırken, Josep Borrell şu aşamada daha fazla yaptırım düşüncesinin olmadığını da ifade etti.

Moskova tarafı söz konusu askeri hareketliliği, NATO’nun ‘Rusya’yı tehdit eden hamlelerine karşı tatbikat’ olarak açıklıyor. Ukrayna krizi ile iyice gerilen Batı-Rusya ilişkilerini, hapisteki Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin sağlık durumu da sınıyor. Navalni’nin sağlının kötüleştiği iddialarının ardından hem ABD hem Avrupa Birliği, muhalif ismin ölümünden Rusya’nın sorumlu tutulacağını söylediler. Rusya ise Navalni’yi hapishane hastanesine aktardı.

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