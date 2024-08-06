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Borrell: Orta Doğu bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor

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#Josep Borrell#Orta Doğu#AB
Borrell: Orta Doğu bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 23:11

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu’daki gerilime değinerek, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederek, bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor" dedi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu’da devam eden gerilime ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Borrell, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederek, bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor. Hepimiz yeni bir felaketi önlemeliyiz" dedi.

Orta Doğu’da gerilimin düşürülmesi için gerekenin uzlaşı olduğunu vurgulayan Borrell, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, gerilimin düşürülmesine engel olan herkesin yaşanacaklardan sorumlu tutulacağını ifade etti.

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#Josep Borrell#Orta Doğu#AB

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