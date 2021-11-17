Borrell: NATO’nun alternatifi yok

Haberin Devamı

Kriz bölgelerinde görev yapabilecek, hızlı bir şekilde görev alanına gönderilebilecek, azami beş bin asker kapasiteli hızlı intikal gücü (RDC) de Stratejik Pusula’nın önemli unsurları arasında yer alıyor. Bu tür bir gücün oluşturulması bazı çevrelerde NATO’dan rol çalındığına yönelik tartışmalara neden oluyor.

2023’TE TATBİKAT BAŞLIYOR

Borrell ise NATO’yla işbirliğinin artırılmasının çok önemli olduğunun ve bu gücün tamamlayıcı nitelikte olacağının altını çizerek, “Avrupa topraklarının savunulması konusunda NATO’nun alternatifi yok. NATO’ya alternatif bulmaya çalışmıyoruz. Bunu isteyen yok” dedi. Mart 2022’de nihai halini alması beklenen Stratejik Pusula, güvenlik, eylem, yatırım ve ortaklık ayakları üzerine oturacak. RDC’nin 2023’ten itibaren düzenli tatbikatlara başlaması, 2025’te ise tam operasyonel olması öngörülüyor.