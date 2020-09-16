Borrell: İlişkiler dönüm noktasında

Avrupa Parlamentosu’nun Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin oturumunda konuşan Borrell, 24-25 Eylül’de yapılacak AB Zirvesi’ne kadar zaman olduğunu ve yapıcı bir yaklaşım bulunacağını umduğunu belirtti.

‘ÖNEMLİ BİR KOMŞU’

Josep Borrell, “Türkiye ile ilişkiler dönüm noktasında. Önümüzdeki günlerde neler olacağına bağlı olarak ilişkiler bir tarafa ya da diğerine kayabilir” dedi. Borrell, “Türkiye, AB’nin önemli bir komşusu. Coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre komşu olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda göç dahil birçok konuda önemli bir ortak. Göç akımlarını Türkiye’nin yardımı olmadan çözebileceğimizi düşünmek zor olur” dedi.

‘İMPARATORLUKLARIN DÖNÜŞÜ’

Aday ülke olan Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğunun AB değerlerini benimsediğini ancak ilişkilerin geleceğine ilişkin soru işaretleri olduğunu söyleyen Borrell, “Bu sorulara acilen cevap bulmalıyız” diye konuştu.

Eski imparatorlukların dönmeye başladığı bir durumla karşı karşıya olunduğun söyleyen Borrell, “En azından üçü dönüyor: Rusya, Çin ve Türkiye. Bölgesel ve küresel yaklaşımlarla gelen geçmişin büyük imparatorlukları bizim için yeni bir ortam sunuyor. Türkiye, ortamımızı değiştiren unsurlardan biri” ifadelerini kullandı.