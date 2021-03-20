Borrell: Avrupa Birliği Türkiye’ye destek olmalı

Borrell, “Diğer konularda Türkiye hakkında istediğinizi düşünebilirsiniz ancak dört milyon hatta dört milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. AB, bu insanların neden olduğu yüke katlanması için Türkiye’ye destek olmalı, yardım etmeli” dedi.

‘MUTABAKAT GEÇERLİ’

AB tarafından sağlanan mali desteğin doğrudan Türk topraklarında bulunan mültecilere gittiğini hatırlatan Borrell, “Bu para Türk hükümeti için değil Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı insanlar için” diye konuştu. Türkiye ile AB arasındaki göç odaklı 18 Mart mutabakatının hâlâ geçerli olduğunun ve uygulanmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Borrell, bu belge sayesinde kural dışı göç akınının durduğunu ve çok sayıda hayat kurtarıldığını söyledi.

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