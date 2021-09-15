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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 15.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Borrell: Afganistan’dan Avrupa ders çıkarmalı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Borrell: Afganistan’dan Avrupa ders çıkarmalı

Avrupa Birliği’nde Afganistan’daki gelişmelere dair tartışmalar sürüyor.

Avrupa Parlamentosu, konuyu insani boyutunu öne çıkararak ele aldı. Afganistan’dan dersler çıkarılması gerektiğinin belirten AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, nerede yanlış yapıldığının tartışılmasını istedi. Fransız Le Monde gazetesine de konuşan Borrell, ABD’nin çekilmesinin ve Taliban’ın dönüşünün Avrupa’nın zafiyetini gösterdiğini söyledi. Avrupalıların yaşadıkları dünyanın farkına varmaları gerektiğini belirten Borrell, “ABD şemsiyesi altında, ticaret ve ekonomik entegrasyon ile rahatlamış bir dünya fikrini öne çıkardık ancak özellikle 11 Eylül 2001’den sonra yeni tehditler yükseldi.

Tarihi gerçekler temelinde Çin’de, Rusya’da ve Türkiye’de eski imparatorluklar yeniden doğuyor bazen de yeniden icat ediliyor” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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