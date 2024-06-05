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Boris Pistorius: “2029 yılına kadar savaş kabiliyetine hazır olmalıyız”

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#ALMANYA#Savunma Bakanı#Boris Pistorius
Boris Pistorius: “2029 yılına kadar savaş kabiliyetine hazır olmalıyız”
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 17:36

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya’nın 2029 yılına kadar savaş kabiliyetine “hazır” olması gerektiğini söyledi.

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman meclisinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Alman ordusunun muharebe gücünün arttırılması gerektiğini söyleyen Pistorius, “2029 yılına kadar savaş kabiliyetine hazır durumda olmalıyız. Üç konu merkezi öneme sahip; personel, ekipman ve finansman” dedi.

Rusya’nın yeni bir savaşa hazırlık yaptığını iddia eden Bakan Pistorius, Rusya’nın savaş ekonomisine geçtiğini ve orduyu silahlandırmaya devam ettiğini söyledi. Kiev’e askeri desteğin devam etmesi gerektiğini bildiren Alman Bakan, “Rusya’nın savaşı kazanması, Ukrayna’ya sağladığımız mevcut destekten daha fazlasına mal olacağı son derece açık” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın ABD’den sonra en büyük ikinci silah destekçisi konumunda olan Almanya’nın Ukrayna’ya yardımının 28 milyar Euro civarında.

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#ALMANYA#Savunma Bakanı#Boris Pistorius

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