DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 14:03,
'Boris Johnson’un danışmanı kendisini karantinaya aldı' iddiası
İngiltere’den Kraliyet’e ve kabineye sıçrayan Corona Virüs ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın danışmanı Dominic Cummings’in Corona Virüs (Covid-19) semptomları gösterdiği için kendisini karantinaya aldığı iddia edildi.
İngiliz medyasının iddiasına göre, Başbakan Johnson’ın danışmanı Dominic Cummings, Corona Virüs semptomları göstermesi nedeniyle kendisini karantinaya aldı.
Corona Virüs nedeniyle 1231 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 bin 784 de vaka bulunan ülkede Başbakan Boris Johnson’ın Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.
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