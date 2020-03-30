MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Boris Johnson’un danışmanı kendisini karantinaya aldı' iddiası
GeriDünya 'Boris Johnson’un danışmanı kendisini karantinaya aldı' iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 14:03,Son Güncelleme:/

'Boris Johnson’un danışmanı kendisini karantinaya aldı' iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Boris Johnson’un danışmanı kendisini karantinaya aldı' iddiası
Abone Olgoogle-news

İngiltere’den Kraliyet’e ve kabineye sıçrayan Corona Virüs ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın danışmanı Dominic Cummings’in Corona Virüs (Covid-19) semptomları gösterdiği için kendisini karantinaya aldığı iddia edildi.

İngiliz medyasının iddiasına göre, Başbakan Johnson’ın danışmanı Dominic Cummings, Corona Virüs semptomları göstermesi nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

Corona Virüs nedeniyle 1231 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 bin 784 de vaka bulunan ülkede Başbakan Boris Johnson’ın Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle