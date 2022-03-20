Boris Johnson'ın Ukrayna sözlerine tepki yağıyor!

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Ukraynalıların Rus işgaline yönelik mücadelesini Brexit oylamasına benzetmesi tartışma yarattı.

Johnson parti kongresindeki konuşmasında, İngilizler’in de tıpkı Ukraynalılar gibi “özgürlüğü tercih etme” içgüdüsü olduğunu söyledi ve Brexit referandumunun “bunun son örneği” olduğunu savundu.

Avrupa Konseyi’nin eski Başkanı Donald Tusk, Johnson’ın değerlendirmesinin kırıcı olduğunu söyledi.

Johnson tartışmayı şu cümlelerle başlattı:

“Bu ülke halkının da tıpkı Ukraynalılar gibi, her zaman özgürlüğü seçme içgüdüsüne sahip olduğunu biliyorum. Size yakın dönemden örnekler de verebilirim.

“İngiliz halkı Brexit oylamasında kitleler halinde oy verdiğinde, bunu, yabancı düşmanlığı nedeniyle yaptıklarına asla inanmıyorum. Oy verdiler çünkü, bazı şeyleri farklı yapabilme özgürlüğüne sahip olmak ve ülkenin kendi kendisini yönetmesini istediler”

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Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması, kısaca Brexit olarak tanımlanıyor. İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Muhafazakar milletvekili Lord Barwell da Başbakan’ın bir referandumda oy vermekle, hayatını riske atmanın karşılaştırılamayacağını savundu.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nden Rachel Reeves de Brexit Ukrayna karşılaştırmasını "terbiyesizce" ifadesiyle değerlendirdi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise Johnson’ı savundu ve Başbakan’ın direkt bir karşılaştırma yapmadığını söyledi.

İngiltere 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Bu konudaki ilk referandum 1975'te yapılmış, seçmenlerin %67'si üyeliğin devam etmesi yönünde oy kullanmıştı.

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2016'da bir kez daha referanduma gidildi ve seçmenlerin %52'si Avrupa Birliği'nden çıkılması yönünde oy verdi.

Brexit referandumundan sonra Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron istifa etti.