Boris Johnson'ın hastane görüntüleri yalanlandı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırırken, İngiltere'den sevindirici haber geldi. Korona virüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Boris Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarken çekildiğine dair görüntüler yayınlanmıştı ancak hastane görüntülerinin başbakana değil başka bir hastaya ait olduğu ortaya çıktı.

Reuters'ta yer verilen bilgilere göre, videoda sedye üzerinde yer alan kişinin İngiltere Başbakanı değil Barnet hastanesinden taburcu olan 94 yaşındaki Denis Palmer isimli hastanın görüntüleri olduğu açıklandı.