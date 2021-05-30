İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gizli nikahından ilk kare
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizli törenle evlendi. Kısa sürede İngiltere'nin bir numaralı gündemi olan düğünden ilk kare geldi.
56 yaşındaki Başbakan Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Symonds'la Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle evlendi.
The Sun gazetesi ziyaretçilere açık olan katedralin, 13.30’da karantinaya alınacağı söylenerek boşaltıldığı ve törenin düzenlendiğini yazdı.
Johnson'un gizli düğünü kısa sürede ülke gündeminin birinci sırasına yerleşti. İngiliz basını düğünden ilk fotoğraflara ulaştı.
2019’da nişanlanan çift Johnson’ın başbakan olmasından sonra başbakanlık konutuna taşınmış ve burayı evlenmeden kullanan ilk çift olmuştu.
Çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir erkek çocukları var.
Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.
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