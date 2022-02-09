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Boris Johnson'ın başı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı

#Boris Johnson#İngiltere#Parti
Boris Johnsonın başı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın karantina kısıtlamaları sırasında yasak olmasına karşın parti verdiği iddiasına yönelik soruşturma sürerken, Başbakan'ın başını ağrıtacak bir gelişme yaşandı. Boris Johnson'ın Başbakanlık Konutu No 10'de 15 Aralık'ta verdiği partinin yeni görüntüleri yayınladı. Fotoğrafta Johnson'ın yanında konutta üç kişi daha bulunurken, görüntüye parti yapıldığına delalet eden şampanya ve cips gibi yiyecekler de yansıyor.

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Boris Johnson'ın Başbakanlık Konutu'nda parti verdiği sırada ülkede, farklı hanelerden iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan 2. Kademe tedbirler uygulanıyordu. Başbakan Johnson Covid tedbirlerini ihlâl etmekle suçlanıyor.

Geçen yıl İngiliz The Mirror gazetesi bu haberi dünyaya duyururken, haberin yayınlanmasından iki gün sonra Başbakan Johnson, "Size bir kez daha söylüyorum ki kesinlikle kuralları ihlâl etmedim" savunması yapmıştı.

Fakat fotoğrafın çekildiği bu Noel eğlencesi, Britanya polisi tarafından sorgulanan 12 etkinlik arasında yer almıyor. Ancak ülkede bu eğlencenin de soruşturma konusu yapılmasına dair çağrılar giderek artıyor.

Boris Johnsonın başı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Avukat Adam Wagner, The Mirror gazetesine verdiği demeçte, "Başbakan'ın daha önce yayınlanan fotoğrafı bir Zoom çağrısıyla bölünmüş kısa bir toplantı olabilirdi. Fakat bu yeni fotoğrafta alkol ve yiyeceklerle dört kişi görünüyor. Ayrıca bunun bir Noel partisi olduğunu gösteren süsler de var" dedi.

Fotoğrafta Johnson'ın yanında konutta üç kişi daha bulunurken, görüntüye parti yapıldığına delalet eden alkol ve cips gibi yiyecekler de yansıyor.

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#Boris Johnson#İngiltere#Parti

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