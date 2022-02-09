Boris Johnson'ın başı beladan kurtulmuyor... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Boris Johnson'ın Başbakanlık Konutu'nda parti verdiği sırada ülkede, farklı hanelerden iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan 2. Kademe tedbirler uygulanıyordu. Başbakan Johnson Covid tedbirlerini ihlâl etmekle suçlanıyor.

Geçen yıl İngiliz The Mirror gazetesi bu haberi dünyaya duyururken, haberin yayınlanmasından iki gün sonra Başbakan Johnson, "Size bir kez daha söylüyorum ki kesinlikle kuralları ihlâl etmedim" savunması yapmıştı.

Fakat fotoğrafın çekildiği bu Noel eğlencesi, Britanya polisi tarafından sorgulanan 12 etkinlik arasında yer almıyor. Ancak ülkede bu eğlencenin de soruşturma konusu yapılmasına dair çağrılar giderek artıyor.

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Avukat Adam Wagner, The Mirror gazetesine verdiği demeçte, "Başbakan'ın daha önce yayınlanan fotoğrafı bir Zoom çağrısıyla bölünmüş kısa bir toplantı olabilirdi. Fakat bu yeni fotoğrafta alkol ve yiyeceklerle dört kişi görünüyor. Ayrıca bunun bir Noel partisi olduğunu gösteren süsler de var" dedi.

Fotoğrafta Johnson'ın yanında konutta üç kişi daha bulunurken, görüntüye parti yapıldığına delalet eden alkol ve cips gibi yiyecekler de yansıyor.