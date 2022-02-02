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Boris Johnson'dan Putin'e dikkat çeken Ukrayna uyarısı: 'Trajik bir yanlış hesap olur'

#Ukrayna#Rusya#Boris Johnson
Boris Johnsondan Putine dikkat çeken Ukrayna uyarısı: Trajik bir yanlış hesap olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi trajik bir yanlış hesap olur” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna-Rusya gerilimini ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Johnson görüşmede, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki mevcut düşmanca faaliyetinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Johnson’ın Putin’e, “Rusya’nın Ukrayna topraklarına daha fazla girmesi, trajik bir yanlış hesap olur” dediği aktarıldı. Johnson’ın ayrıca NATO'nun açık kapı politikası nedeniyle tüm Avrupa ülkelerinin NATO üyeliğini arzu etme hakkına sahip olduğunun altını çizdiği ve bu hakkın Ukrayna için de geçerli olduğunu söylediği belirtildi. Johnson’ın NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu yinelediği ifade edildi.

İki liderin Ukrayna-Rusya krizinde durumu ağırlaştırmanın kimsenin çıkarına olmadığı konusunda hemfikir olduğu kaydedildi. Johnson’ın diyalog ve diplomasi ile Ukrayna'yı müzakerelere dahil etmenin önemine dikkat çektiği vurgulandı. Johnson ve Putin’in ayrıca iklim değişikliği, Afganistan'daki durum ve İran nükleer anlaşması da dahil olmak üzere bir dizi önemli konuyu da ele aldığı belirtildi.

“NATO, ENDİŞELERE YANIT VERME KONUSUNDA İSTEKSİZ”

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Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada ise, Putin ve Johnson’ın Ukrayna’daki çatışma ve Rusya’nın uzun vadeli yasal olarak güvence altına alınmış güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin oldukça ayrıntılı bir görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. Putin’in bu konulara ilişkin temel yaklaşımlarını özetlediği aktarıldı. Açıklamada, “Özellikle Kiev'in Minsk anlaşmalarını kronik olarak sabote etmesine dikkat çekildi. NATO'nun güvenliğin bölünmezliği temel ilkesiyle çelişen ittifakın sözde açık kapı politikasına yapılan göndermelerin arkasına gizlenirken, Rusya'nın sağlam temellere dayanan endişelerine yanıt verme konusundaki isteksizliği kaydedildi" ifadelerine yer verildi.

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#Ukrayna#Rusya#Boris Johnson

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