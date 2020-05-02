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DHA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 15:53,Son Güncelleme:

Boris Johnson ve Carrie Symonds’un bebeğinin ismi belli oldu

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Boris Johnson ve Carrie Symonds’un bebeğinin ismi belli oldu
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Nisan ayında Corona Virüsü testinin pozitif çıkmasıyla zor günler geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson (55), 29 Nisan'da 6’ncı kez baba olmuştu. Çift, erkek bebeklerine Wilfred Lawrie Nicholas Johnson ismini verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds’un 29 Nisan’da doğan erkek bebeklerinin ismi belli oldu.

Johnson’ın nişanlısı Symonds, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bebeğin isminin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson olduğunu duyurdu.

Boris Johnson ve Carrie Symonds’un bebeğinin ismi belli oldu

‘ANNESİ DE BABASI DA CORONA VİRÜSLE SAVAŞTI’

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz haftalarda Corona Virüsle yakalandığını açıklamıştı. Semptomları süren Johnson, yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra nişanlısı Carrie Symonds’un da virüse yakalandığı duyurulmuştu. Johnson, daha sonra taburcu edilmişti.

 

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