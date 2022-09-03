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Boris Johnson, 'Türkiye'nin kaçınılmaz küresel liderliği' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

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#Boris Johnson#Erdoğan#Görüşme
Boris Johnson, Türkiyenin kaçınılmaz küresel liderliği için Cumhurbaşkanı Erdoğanı tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 12:26

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından bugün İngiltere'den açıklama geldi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın "Türkiye'nin kaçınılmaz küresel liderliğinden" dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği belirtildi.

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İngiltere Başbakanlık Ofisi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama paylaştı.

İki liderin, Türkiye ve İngiltere arasında artan ticareti memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. Mevcut serbest ticaret anlaşmasını, büyüyen ekonomik ivme üzerine inşa etmek için çalışmaları genişletmeyi umduklarını belirten liderler, savunma teknolojisi ve nükleer enerji konularında da yeni işbirliklerinin yapılması konusunda mutabık kaldı.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Başbakan Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya uyguladığı tahıl ambargosunu kaldırmasında büyük rol oynayan Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Türkiye'nin kaçınılmaz küresel liderliğinden" ötürü tebrik eden Johnson, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlara devam edilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan, Johnson, Ukrayna'na desteğin sürmesi gerektiğinin de altını çizdi. İki lider son olarak birbirlerine iyi dileklerini ileterek, İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkilerinin güçlenerek devam etmesi konusunda anlaştı.

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#Boris Johnson#Erdoğan#Görüşme

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