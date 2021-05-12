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HaberlerDünya HaberleriBoris Johnson: Gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz
GeriDünya Boris Johnson: Gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.05.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Boris Johnson: Gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz

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Boris Johnson: Gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin’e itidal çağrısında bulundu. Johnson, “İsrail ve Filistinlileri uçurumun eşiğinden geri çekilmeye ve her iki tarafa da itidal göstermeye çağırıyorum. Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Boris Johnson: Gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz

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