Boris Johnson 'açılma' planını bugün açıklıyor

Avrupa'nın büyük bir kısmı artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni bir tecrit uygulaması başlatırken, Johnson gelecek aylarda kısıtlamaları gevşetme konusundaki aşamalı planını açıklayacak.

Johnson'ın İngiltere'deki ikincil önemdeki perakende mağazalarının, karavanla konaklama ve kamp yapma gibi dışarıda konaklama aktivitelerinin ve kuaförlerin 12 Nisan'da yeniden faaliyete başlayacağını doğrulaması bekleniyor.

Mevcut plana göre, İngiltere için uluslararası seyahatler 17 Mayıs'a kadar yeniden başlamayacak. Financial Times'a göre, Johnson'ın bu konuda net bir zaman dilimi açıklaması beklenmiyor.

Johnson, "Aşı programımızda iyi bir ilerleme kaydetmeye ve takvimimize göre temkinli bir şekilde kısıtlamaları gevşetmeye devam ederken, hızlı ve düzenli test yapmak bu çabaların boşa gitmemesi için daha da önem teşkil ediyor" dedi.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ise bu yılın başında uygulamaya başladıkları katı tecritten çıkmak için kendi benzer planlarını takip ediyorlar.

GÖZLER 12 NİSAN TARİHİNDE

Yetişkin nüfusunun yarıdan fazlasını aşılayan İngiltere’de, kitlesel etkinliklere dönüş için pilot uygulamalar planlanıyor. Pilot uygulamalar Mayıs ayında Londra’da oynanacak İngiltere Federal Kupası yarı final ve final müsabakaları, Sheffield’daki Dünya Bilardo Şampiyonası ile birlikte Liverpool’daki bir iş konferansı ve gece etkinliklerinde yapılacak. İlk deneme etkinliği ise 16 Nisan’da Liverpool şehrinde bir komedi programı olacak. İzleyicilerden etkinlik öncesinde ve sonrasında koronavirüs testi istenecek. Spor Bakanı Nigel Huddleston, pilot uygulamalarda hijyen önlemleri ile birlikte mekanlara yapılacak tek yönlü giriş ve çıkışların da deneneceğini söyledi. Bakan Huddleston, mayıs ayı sonunda Başbakan Boris Johnson'a pilot uygulamalarla ilgili bir rapor sunulacağını ve bununla beraber de yılın ilerleyen zamanlarında başka etkinliklerin de plana eklenebileceğini söyledi.

Pilot uygulamalar kapsamında tutulacak "koronavirüs pasaportu"yla kişilerin aşı olup olmadığı, doğal bağışıklığa sahip olup olmadığı ve negatif test sonucu gibi bilgiler görüntülenebilecek. Ancak bu uygulamanın, elektronik ortamda mı, yoksa kağıt belgeler üzerinden mi yapılacağı henüz belli değil. Ulusal Sağlık Sistemi'nin, verilerin işleneceği yöntem üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Ülkede 12 Nisan’da yeniden açılacak bar, restoran ya da mağazalarda uygulama şimdilik kullanılmayacak. Ancak yetkililer ileride uygulamanın hizmet sektöründe de geçerli olabileceğini dile getiriyor.

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