Boris Johnson 6’ncı kez baba oldu

Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds (32), dün Londra’daki bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Pazartesi günü görevine geri dönen Johnson’ın, 2018’de biten son evliliğinden dört, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor. İkili şubat ayında nişanlanmış ve yaz başında bebek beklediklerini duyurmuştu. Johnson, Tony Blair ve David Cameron’ın ardından görevdeyken baba olan üçüncü İngiltere Başbakanı. Johnson, 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış üç gün yoğun bakımda kalmıştı. Symonds da bu süreçte semptom göstermiş, ancak evde iyileşmişti.