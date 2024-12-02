×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

‘Bora’ Limni ve Rodos’u vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Bora Kasırgası#Rodos
‘Bora’ Limni ve Rodos’u vurdu
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Yunanistan’da günlerdir beklenen Bora kasırgası, cumartesi akşam saatlerinde başta Rodos ve Limni adaları olmak üzere, başkent Atina ve Selanik dahil ülkenin hemen tüm şehirlerinde etkisini gösterdi.

Haberin Devamı

Limni adasının Kontia köyünde, 57 ve 70 yaşlarında 2 Yunan çiftçi kasırga yüzünden hayatını kaybetti. Limni’nin tedbir amaçlı boşaltılan bazı köyleri, aralıksız devam eden sağanak yağmur yüzünden tamamen sular altında kaldı.

‘Bora’ Limni ve Rodos’u vurdu

Türk turistlerin tercih ettikleri Ege adalarından olan Rodos ise tanınmaz halde. Adanın pek çok noktasında asfalt çöktü, köprüler yıkıldı. Onlarca araç yağmur sularında sürüklendi. Evlerini yağmur sularının bastığı yüzlerce Rodos sakini, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Bora Kasırgası#Rodos

BAKMADAN GEÇME!