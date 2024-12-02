‘Bora’ Limni ve Rodos’u vurdu

Haberin Devamı

Limni adasının Kontia köyünde, 57 ve 70 yaşlarında 2 Yunan çiftçi kasırga yüzünden hayatını kaybetti. Limni’nin tedbir amaçlı boşaltılan bazı köyleri, aralıksız devam eden sağanak yağmur yüzünden tamamen sular altında kaldı.

Türk turistlerin tercih ettikleri Ege adalarından olan Rodos ise tanınmaz halde. Adanın pek çok noktasında asfalt çöktü, köprüler yıkıldı. Onlarca araç yağmur sularında sürüklendi. Evlerini yağmur sularının bastığı yüzlerce Rodos sakini, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.