Booker Ödülleri listesindeki Türk

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Toplam 163 eser arasından seçilen 13 kitaplık uzun listede Elizabeth Strout, Douglas Stuart, Marlon James ve Rebecca Perry gibi dünyaca ünlü isimler yer alırken Türk-ABD’li yazar Kenan Orhan da ilk romanıyla listeye girmeyi başardı. Orhan’ın The Renovation adlı eseri, Türkiye’den İtalya’ya göç etmiş bir kadının hikâyesi üzerinden sürgün, hafıza ve siyaset temalarını ele alıyor. Öte yandan 13 kitaplık uzun liste 22 Eylül’de açıklanacak kısa listeye indirgenecek. Ödülün sahibi ise 9 Kasım’da duyurulacak.

Kenan Orhan büyük ödülü kazanırsa 50 bin sterlin alacak.