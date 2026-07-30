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Booker Ödülleri listesindeki Türk

Güncelleme Tarihi:

#Edebiyat Ödülleri#Kenan Orhan#The Renovation
Booker Ödülleri listesindeki Türk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

DÜNYANIN en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Booker Ödülü için bu yılın uzun aday listesi açıklandı.

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Toplam 163 eser arasından seçilen 13 kitaplık uzun listede Elizabeth Strout, Douglas Stuart, Marlon James ve Rebecca Perry gibi dünyaca ünlü isimler yer alırken Türk-ABD’li yazar Kenan Orhan da ilk romanıyla listeye girmeyi başardı. Orhan’ın The Renovation adlı eseri, Türkiye’den İtalya’ya göç etmiş bir kadının hikâyesi üzerinden sürgün, hafıza ve siyaset temalarını ele alıyor. Öte yandan 13 kitaplık uzun liste 22 Eylül’de açıklanacak kısa listeye indirgenecek. Ödülün sahibi ise 9 Kasım’da duyurulacak.

Kenan Orhan büyük ödülü kazanırsa 50 bin sterlin alacak.

 

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#Edebiyat Ödülleri#Kenan Orhan#The Renovation

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