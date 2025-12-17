Bondi saldırganları DEAŞ kampına gitmiş

Haberin Devamı

Saldırganlara ait araçta iki adet DEAŞ bayrağı ve patlayıcı düzenekler bulunmasının ardından olaydaki DEAŞ bağlantısı araştırılırken, Avustralyalı terörle mücadele yetkilileri baba oğul saldırganlar Sajid ve Naveed Akram’ın saldırıdan kısa süre önce Filipinler’in güneyinde, radikal örgütlerin etkin olduğu Mindanao bölgesine seyahat ettiğini ve burada “askeri tarzda eğitim” almış olabileceklerini değerlendiriyor. Filipinler de saldırganların 1–28 Kasım 2025 tarihleri arasında ülkede bulunduğunu ve varış noktalarının Davao olduğunu doğruladı. Mindanao, Ebu Sayyaf ve DEAŞ Doğu Asya kolu gibi yapılanmalar nedeniyle uzun süredir güvenlik riskleriyle anılan bir bölge. Yetkililer ikilinin örgütsel bir hücrenin parçası olmadığını, bunun da uzun süre tespit edilmeden hareket etmelerini kolaylaştırmış olabileceği üzerinde duruyor. Öte yandan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırgan Sajid Akram’ın üstüne atlayarak birçok kişinin hayatını kurtaran Suriye asıllı Ahmed el Ahmed’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

NETANYAHU’YA YANIT VERDİ

Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ‘saldırının Avustralya’nın Filistin devletini tanıması ile bağlantılı olduğu’ yönündeki iddiasını ise yalanladı. Avustralya’nın Filistin devletini tanıması ile saldırı arasında bir ilişki olmadığını söyleyen Albanese, “Dünyanın büyük bir kısmı iki devletli çözümü Ortadoğu’da ileriye dönük bir yol olarak kabul ediyor” ifadelerini kullandı.