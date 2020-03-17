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Haber Giriş: 17.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Bond kızı da virüs kaptı

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Bond kızı da virüs kaptı
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Ukraynalı ünlü oyuncu Olga Kurylenko, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kendisini eve kapatan Kurylenko “Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın” dedi. Kurylenko ayrıca Russell Crowe’un Çanakkale’de çektiği ‘Son Umut’ filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz’la birlikte rol almış ve ‘Ayşe’ karakterini oynamıştı. Çekimi tamamlanan son Bond filminin salgın nedeniyle gösterimi ertelenmişti.

Bond kızı da virüs kaptı

TERMİNATÖR UYARDI: UZMANLARI DİNLEYİN

Ünlü aktör ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, koronavirüsün yayılmasını engellemek için evden çıkmama çağrısında bulundu. 72 yaşındaki aktör, kendisini eve kapattığını ve herkesin benzer önlemler alması gerektiğini söyledi. Ünlü aktör “Uzmanları dinleyin, moronları değil” ifadesiyle koronavirüsü hafife alan ifadeler kullanan insanları eleştirdi.

 

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