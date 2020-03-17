Bond kızı da virüs kaptı

Kendisini eve kapatan Kurylenko “Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın” dedi. Kurylenko ayrıca Russell Crowe’un Çanakkale’de çektiği ‘Son Umut’ filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz’la birlikte rol almış ve ‘Ayşe’ karakterini oynamıştı. Çekimi tamamlanan son Bond filminin salgın nedeniyle gösterimi ertelenmişti.

TERMİNATÖR UYARDI: UZMANLARI DİNLEYİN

Ünlü aktör ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, koronavirüsün yayılmasını engellemek için evden çıkmama çağrısında bulundu. 72 yaşındaki aktör, kendisini eve kapattığını ve herkesin benzer önlemler alması gerektiğini söyledi. Ünlü aktör “Uzmanları dinleyin, moronları değil” ifadesiyle koronavirüsü hafife alan ifadeler kullanan insanları eleştirdi.