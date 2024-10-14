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Bombardıman altında hayatta kalma mücadelesi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Tahliye
Bombardıman altında hayatta kalma mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 11:49

Rusya-Ukrayna çatışmaları nedeniyle 30 bin 415 kişi, tahliye edilerek geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, Ukrayna güçleri tarafından kaçırıldığı iddia edilen binden fazla Rus vatandaşının durumunun belirsiz olduğunu açıkladı.

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Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar nedeniyle siviller yerinden edilmeye devam ediyor. Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova yerel basına yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırındaki bölgelerden 8 bini çocuk olmak üzere 30 bin 415 kişinin, bombardıman ve saldırılar nedeniyle tahliye edildiğini söyledi.

Tahliye edilenlerin Rusya genelinde yaklaşık bin geçici barınma merkezine yerleştirildiğini ifade eden Moskalkova, Kursk'ta yaşayan binden fazla Rusya vatandaşının nerede olduklarının bilinmediğini ve Ukrayna güçleri tarafından kaçırıldığının iddia edildiğini belirtti.

Moskalkova ayrıca Rusya'daki 2 binden fazla Ukraynalı savaş esirini ziyaret ettiğini, Ukrayna'daki mevkidaşının da Rus esirlere ziyaretler gerçekleştirdiğini kaydetti.

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Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'ta sınırı geçip Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesine girmiş, Kursk’ta yaklaşık 100 yerleşim yerini ve bin 300 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini belirtmişti.

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#Rusya#Ukrayna#Tahliye

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