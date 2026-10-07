Bomba sesleriyle doğdu barışı hiç görmedi... Soykırımın 3’üncü yılında Gazze’de anne ve çocuk olmak

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İSRAİL’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik soykırıma başladığı günün üzerinden bugün tam üç yıl geçti. Geride kalan zor yıllar haber bültenlerindeki rakamların çok ötesinde, her gün yeniden verilen bir yaşam mücadelesine sahne oldu. Bu yıkımın ortasında iki çocuğuyla birlikte çadırların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan anne Amal Alabadla için ise bu süre, hem annelik sınavı hem de yaşadıklarının sessiz çığlığı oldu. Tam da saldırıların başladığı gün dünyaya gözlerini açan ve bugün üç yaşına basan oğlu Muhammed, huzurlu ve güvenli bir dünyanın nasıl bir yer olduğunu hiç bilemedi. Soykırım ve yıkımın 3’üncü yılında; Amal, Gazze’de anne olmayı, sürekli yerinden edilmeyi ve insanca yaşama umudunu Hürriyet’e anlattı.

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İLK ANILARI ÇADIRDA

39 yaşında bir mimar olan Amal, ikinci oğlu Muhammed’i İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’te dünyaya getirdi. Henüz sekiz aylık hamileyken sezaryenle, bomba seslerinin arasında doğum yapan Amal oğlunu üç yıldır soykırımın ortasında büyütüyor. Muhammed’in o dönem henüz 18 aylık olan ağabeyi Noah ise bugün 4,5 yaşında. Amal, “Oğlum Muhammed savaşın olmadığı bir dünyayı hiç tanımadı. İlk anıları çadırlar, yerinden edilme, patlamalar ve korku oldu. Neleri kaçırdığını bile bilmeden çok şeyden mahrum kaldı” dedi. Filistinli anne, “Onun, çocukluğun böyle bir şey olduğunu düşünerek büyümesini istemiyorum. Hayatımızı yeniden kurma imkânımız olsun istiyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLAR BABASIZ BÜYÜDÜ

Muhammed’in soykırımın gölgesinde geçen bebekliği boyunca baba Ali Alabadla ailesinin yanında olamadı. Baba, 7 Ekim’den önce Gazze’deki kısıtlı iş imkânları nedeniyle çalışmak için işgal altındaki Batı Şeria’ya gitmişti. İsrail’in saldırılarının ardından iki bölge arasındaki geçiş noktaları kapandı ve Ali ailesinin yanına dönemedi. Yaklaşık üç yıldır Amal, çocukları ile Gazze’den çıkıp eşine kavuşmanın yollarını arıyor.

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YEDİ KEZ YERİNDEN EDİLDİ

Amal, üç yıl boyunca en az yedi kez başka bir bölgeye sığınmak zorunda kaldı. İki çocuğuyla yaşamını çadırda sürdüren Amal, “Gazze’de anne olmak sürekli korkmak ama pes edememek demek” ifadesini kullandı. En büyük endişesinin çocuklarını tehlikelerden koruyamamak olduğunu söyleyen Amal, “Onlara sarılabilir, korktuklarında dikkatlerini dağıtabilir, güldürmeye çalışabilir ve her şeyin yoluna gireceğini söyleyebilirim. Ama etrafımızda olanları kontrol edemiyorum” diye konuştu.

‘BİZİ UNUTMAYIN’

Gazze’de gündelik yaşamın da giderek zorlaştığını anlatan Amal, “Bir eve sahip olmak, temiz su, elektrik, yeterli gıda, ilaç, mahremiyet ya da sadece korkmadan uyuyabilmek… Bir zamanlar sıradan olan her şey artık lüks. Gazze’de insanların onurlu bir şekilde evlerini ve hayatlarını yeniden kurabilmelerini istiyorum” dedi. Dünyanın Filistinlileri unutmasından endişe ettiğini belirten Amal, “Her sayının ve her görüntünün arkasında bir insan var. Acımıza alışmayın. Gazze’nin geçip gittiğiniz bir haber haline gelmesine izin vermeyin” diye konuştu. Amal, bugün üç yaşına basan oğlu için ise “Umarım dördüncü doğum günü farklı olur” dileğinde bulundu.

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GAZZE’DE ÜÇ YILDA NELER OLDU

- 7 Ekim 2023’ten beri 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. 173 binden fazla kişi yaralandı. Enkaza dönüşmüş binaların altında 10 bin cenazenin daha bulunduğu tahmin ediliyor.

- Filistin Merkez İstatistik Bürosu’na göre savaşın başlamasından bu yana 22 binden fazla çocuk hayatını kaybetti, 44 binden fazlası yaralandı. Binden fazla çocuk en az bir uzvunu kaybetti. On binlerce çocuk bir ebeveynini veya her ikisini birden kaybetti. En az 123 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetti. 300 bin çocuk ise yetersiz beslenmeden muzdarip.

- 2 bin 200 sağlık ve insani yardım çalışanı öldürüldü. 36 hastaneden sadece 19’u çalışır vaziyette. Onlar da çok kısıtlı şekilde hizmet veriyor.

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- Su ve hijyen malzemelerinin yeterli olmadığı bölgede 11 binden fazla insan başta uyuz ve bit salgını olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor.

- İsrail cezaevlerinde 9 bin 329 Filistinli mahkûm tutuklu durumda. En az 98 sivil faili meçhul şekilde hapishanede hayatını kaybetti.

- Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun gerçekleştirdiği nokta saldırıları ve sınır ihlalleri sonucu, ateşkesin ilanından bu yana bin 450’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 5 binden fazla insan yaralandı.