KoronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nda dÃ¼nyada en Ã§ok Ã¶lÃ¼mÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ikinci Ã¼lke olan Brezilya'da Devlet BaÅŸkanÄ± Jair BolsonaroÂ Ã¼lkede kendisine yÃ¶nelik bir 'savaÅŸ'Â baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Sanki Ã¶lÃ¼mler sadece koronavirÃ¼sten oluyor"Â dedi. Bolsonaroâ€™nun aÃ§Ä±klamalarÄ± tepkilere neden oldu.

DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nda en fazla can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda gelen Brezilya'daÂ Devlet BaÅŸkanÄ± Jair Bolsonaro'nun salgÄ±nla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± tepki Ã§eken aÃ§Ä±klamalarÄ±na bir yenisini daha ekledi.Â

Ãœlkede, 2021â€™in ilk gÃ¼nÃ¼nden 18 Martâ€™a kadar 92 bin 53 kiÅŸi koronavirÃ¼sten hayatÄ±nÄ± kaybetti. GÃ¼nde ortalama 2 bin kiÅŸinin koronavirÃ¼se yenil dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede, aktif vaka sayÄ±sÄ± 1 milyon 160 bini, salgÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana toplam can kaybÄ± ise 287 bini geÃ§ti.Â

Bolsonaro, Ã¼lkede kendisine karÅŸÄ± bir â€˜savaÅŸâ€™ baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Burada baÅŸkana karÅŸÄ± bir savaÅŸ baÅŸlatÄ±ldÄ±. Sanki Ã¶lÃ¼mler sadece koronavirÃ¼s yÃ¼zÃ¼nden oluyor"Â dedi.

"BANA KORONAVÄ°RÃœSLE MÃœCADELENÄ°N Ä°ÅžE YARADIÄžI BÄ°R ÃœLKE GÃ–STERÄ°N"

Bolsonaro, Ã¼lke Ã§apÄ±nda hastanelerin doluluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90â€™a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, bu doluluk oranÄ±nÄ±n ne kadarÄ±nÄ±n koronavirÃ¼sten olduÄŸunu saptamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. "Elbette her Ã¶lÃ¼me Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz"Â diyen Bolsonaro, "Neden karantina diye bir ÅŸey var? Ã‡Ã¶zÃ¼m istiyoruz. NÃ¼fusun iÅŸsizlikten muzdarip olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Bana koronavirÃ¼sle mÃ¼cadelenin iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke gÃ¶sterin"Â dedi.

ESKÄ° BREZÄ°LYA LÄ°DERÄ° SÄ°LVA: ÃœLKEDE KONTROL YOK

Brezilya eski Devlet BaÅŸkanÄ± Luiz Inacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro hÃ¼kÃ¼metinin salgÄ±nla mÃ¼cadele politikalarÄ±nÄ±Â eleÅŸtirerek, "Brezilyaâ€™da kontrol kalmadÄ±"Â ifadelerini kullandÄ±.

Ã–te yandan Ã¼lkedeki birÃ§ok belediye baÅŸkanÄ±, Bolsonaroâ€™nun salgÄ±nÄ± yÃ¶netiÅŸ biÃ§iminden memnun olmadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Brezilya Ulusal Belediye BaÅŸkanlarÄ± Cephesi (FNP), Bolsonaroâ€™ya yazdÄ±klarÄ± aÃ§Ä±k mektupta, acil eyleme geÃ§ilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Mektupta, "Ä°nsanlarÄ±n, Brezilya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, bÃ¶ylesine umutsuz Ã¶lÃ¼mlere sÃ¼rÃ¼klenmesi mantÄ±ksÄ±zdÄ±r"Â denildi.

"DAHA NE KADAR AÄžLAYACAKSINIZ?"Â DEMÄ°ÅžTÄ°

Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Bolsonaro, geÃ§en haftalarda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KoronavirÃ¼sten ÅŸikayet etmeyi bÄ±rakÄ±n. Daha ne kadar bu konuda aÄŸlayacaksÄ±nÄ±z? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her ÅŸeyi kapatacaksÄ±nÄ±z? Buna artÄ±k kimse dayanamÄ±yor. Can kayÄ±plarÄ±na Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz ancak yine de bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalÄ±yÄ±z"Â demiÅŸti.

Sao Paulo Valisi Joao Doria, Bolsonaroâ€™nun bu aÃ§Ä±klamasÄ±na "Deli adam"Â diyerek tepki gÃ¶stermiÅŸti. Doria, "Problemlerle nasÄ±l yÃ¼zleÅŸeceÄŸiz, her gÃ¼n insanlarÄ± Ã¶lÃ¼rken izleyerek mi? Brezilya saÄŸlÄ±k sistemi Ã§Ã¶kmek Ã¼zere. Ne yazÄ±k ki Brezilya ÅŸu anda iki virÃ¼sle savaÅŸÄ±yor;Â KoronavirÃ¼s ve Bolsonaro virÃ¼s. Bu BrezilyalÄ±lar iÃ§in gerÃ§ekten Ã¼zÃ¼cÃ¼"Â demiÅŸti.Â Kovid-19 salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± uygulanan Ã¶nlemlere karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Bolsonaro Temmuz 2020'de Kovid-19'a yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ±, Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±na gÃ¼venmediÄŸini "EÄŸer bir timsaha dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rsen, bu senin problemin." sÃ¶zleriyle dile getirmiÅŸti.

BREZÄ°LYAâ€™DA KORONAVÄ°RÃœSÃœN P1 VARYANTI

Sao Paulo Ãœniversitesiâ€™ndeki uzmanlarÄ±n Imperial College London ve Oxford Ãœniversitesiâ€™yle birlikte yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, koronavirÃ¼sÃ¼n P1 varyantÄ±nÄ±n Amazonlar eyaletindeki Manaus kentinde, ikinci dalga sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

P1 varyantÄ±, Ocak ayÄ±nda ilk olarak Manausâ€™tan Japonyaâ€™ya seyahat eden kiÅŸilerde tespit edilmiÅŸti. Ancak uzmanlar, varyantÄ±n Manaus kentinde KasÄ±m ayÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor.

Ã–te yandan, P1 varyantÄ±nÄ±n Vuhanâ€™da ortaya Ã§Ä±kan varyanta gÃ¶re iki kat daha bulaÅŸÄ±cÄ± olduÄŸu ifade edilirken; varyantÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminden kurtulabildiÄŸi, tekrar bulaÅŸabilme oranÄ±nÄ± da yÃ¼zde 25 ila yÃ¼zde 60â€™ kadar yÃ¼kselttiÄŸi ifade ediliyor.

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