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Bolsonaro Mossad ajanıyla kaçmış

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#Brezilya Siyaseti#Bolsonaro Kaçışı#Mossad Operasyonu
Bolsonaro Mossad ajanıyla kaçmış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 07:00

BREZİLYA’da seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro’nun ABD’ye kaçışına ilişkin soruşturmada, İsrail’in dış istihbarat servisi Mossad’ın eski bir ajanının operasyona eşlik ettiği ortaya çıktı.

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CNN Brasil’in güvenlik soruşturması bulgularına dayandırdığı habere göre, ABD vatandaşı eski İsrail istihbarat görevlisi, 19 Ekim’de Brezilya’ya gelerek Bolsonaro’ya başkent Brasilia’dan Arjantin sınırına kadar eşlik etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, ailenin iki ayrı minibüsle Arjantin’e geçtiği tespit edildi. Bolsonaro’nun eşi Fernanda ve iki kızı diğer araçta bulunurken, sürücülerin Foz do Iguaçu kentinin eski belediye meclisi üyesi ile oğlu olduğu belirlendi. Aile, Arjantin’de Baires Fly şirketine ait özel jete binerken, Ekvador’un Guayaquil kentinde yakıt ikmali yapan uçak, çarşamba sabahı Miami’ye inmişti. CNN Brasil, seçim kampanyası sona ermeden planlanan operasyonun “Alba Operasyonu” olarak adlandırıldığını aktardı.

 

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#Brezilya Siyaseti#Bolsonaro Kaçışı#Mossad Operasyonu

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