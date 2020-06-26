MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri"Bolsonaro defol" diyerek otobüsü yaktı
GeriDünya "Bolsonaro defol" diyerek otobüsü yaktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA-İHA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

"Bolsonaro defol" diyerek otobüsü yaktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Bolsonaro defol" diyerek otobüsü yaktı
Abone Olgoogle-news

Brezilya'da bir kişi, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'nun önünde bir otobüsü ateşe verdi.

Brezilya basınındaki habere göre, dün akşam saatlerinde elinde yanıcı maddeyle otobüse binen bir kişi, içinde yaklaşık 10 kişinin bulunduğu otobüsü ateşe verdi.

Kimliği açıklanmayan ve tutuklanan kişinin, otobüsten inerek "Bolsonaro defol" şeklinde bağırdığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Olayın yaşandığı saatlerde, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Planalto'da bulunmadığı açıklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle