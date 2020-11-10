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DHA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Bolivya'nın darbeyle indirilen eski lideri Morales ülkesine döndü

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Bolivya'nın darbeyle indirilen eski lideri Morales ülkesine döndü
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Bolivya'da yapılan seçimlerde partisinin zafer kazanmasının ardından darbeyle görevinden el çektirilerek sürgün edilen Eski Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesine geri döndü. Morales, halk tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Askeri darbeyle görevden alınan Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, bir yıllık sürgün yaşantısının ardından ülkesine geri döndü.

Aralarında yerlilerin de olduğu binlerce kişi, Morales'i karşılamak üzere ülkenin güney sınırındaki Villazon şehrinde sokaklara döküldü.

Morales konuyla ilgili sosyal medya hesabından, 'Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi, çok sevdiğim ülkeme döndüğüm için neşe doluyum'' paylaşımını yaptı.

Morales, Ekim 2019'da düzenlenen ve sonra protestolara neden olduktan sonra iptal olan seçimlerden sonra ülkesinden ayrılmıştı.

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