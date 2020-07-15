Bolivya’da son 24 saatte 1617 yeni koronavirüs vakası

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya’da son 24 saatte 1617 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 50 bin 867’ye yükseldi.

Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 1898 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 15 bin 819 olarak rapor edildi.