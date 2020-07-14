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Dünya
DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Bolivya’da son 24 saatte 1063 yeni koronavirüs vakası

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Bolivya’da son 24 saatte 1063 yeni koronavirüs vakası
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Bolivya’da son 24 saatte 1063 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 49 bin 250’ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya’da son 24 saatte 1063 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 49 bin 250’ye yükseldi.

Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 1866 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 15 bin 294 olarak rapor edildi.

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