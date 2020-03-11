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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Bolivya'da ilk Corona Virüs vakası

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Bolivya'da ilk Corona Virüs vakası
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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da iki kişide ilk kez yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tespit edildi.

Bolivya basınında çıkan habere göre, Bolivya Sağlık Bakanı Anibal Cruz, düzenlediği basın toplantısında daha önce İtalya'da bulunan iki kişide Kovid-19 virüsünün bulunduğunu açıkladı.

Cruz, ülkenin Oruro ve Santa Cruz eyaletlerinden yaşları 60 ve 64 olan virüsün bulaştığı iki kadının karantinaya alındığını söyledi.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 19, Şili'de 17, Ekvador'da 17, Brezilya'da 25, Meksika 7 ve Peru'da 11, Kolombiya'da 3, Kosta Rika'da 13 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

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