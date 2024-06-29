Bolivya'da darbe girişiminin liderlerine 6 ay önleyici gözaltı

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Bolivya’da çarşamba günü gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından başlayan soruşturma devam ediyor. Savcı Cesar Siles yaptığı açıklamada, ordu komutanı Juan Jose Zuniga'nın mahkeme tarafından darbe girişimine liderlik ettiği gerekçesiyle 6 ay "önleyici gözaltı" cezasına çarptırıldığını ifade etti. Siles, "Hakimin verdiği bu önleyici gözaltı kararı, şüphesiz bir emsal teşkil edecek ve bu soruşturmanın ilerlemesi için iyi bir sinyal olacak" diye konuştu. Siles, Zuniga'ya 15-20 yıl hapis cezasını öngören “terör” ve 5-15 yıl hapis cezasını öngören “silahlı ayaklanma” suçlamalarının yönetildiğini belirtti.



Zuniga'nın yanı sıra terör ve silahlı isyanla suçlanan eski Koramiral Juan Arnez Salvador ve eski mekanize tugay komutanı Alejandro Irahola da mahkeme tarafından 6 ay önleyici hapis cezasına çarptırıldı. Zuniga ve 2 komutan, idari başkent La Paz’a bağlı Chonchocoro Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderildi. Ayrıca darbeyle bağlantılı 4 askerin daha alınmasıyla toplam gözaltı sayısının 21'e yükseldiği öğrenildi.

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ARCE İDDİALARI REDDETTİ



Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, eski ordu komutanı Zuniga tarafından kendisine yöneltilen "darbe planladı" iddiasına yönelik açıklamalarda bulundu. İddiayı reddeden Arce, “Birisi kendine nasıl darbe emri verebilir veya planlayabilir?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?



Ordu komutanı Juan Jose Zuniga'nın emriyle zırhlı araçlar, Çarşamba günü idari başkent La Paz’daki Bolivya Hükümet Sarayı'nın kapılarına dayanmıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Acre, darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak üzere halkı sokağa davet etmişti. Başkan Arce, Zuniga’yı görevden alarak yerine Jose Wilson Sanchez’i atamıştı. Yeni ordu komutanı Sanchez, darbeye katılan tüm birliklere derhal geri çekilme emri vermiş, Arce’nin çağrısının ardından Bolivya halkı ellerinde bayraklarla Hükümet Sarayı'nın bulunduğu Plaza Murillo Meydanı’nda toplanarak milli marşı okumuştu. Arce, zırhlı araçlar ile askeri birliklerin meydandan çekilmesiyle başarısız olan darbe girişiminin ardından Hükümet Sarayı önünde toplanan kalabalığa seslenerek, “Bolivya halkına çok teşekkürler. Yaşasın demokrasi” ifadelerini kullanmıştı. Darbe girişimi 3 saat sonra sona ermişti.