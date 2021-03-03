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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 03.03.2021 - 01:51 | Son Güncelleme:

Bolivya'da çok acı olay! 5 öğrenci hayatını kaybetti

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Bolivya'da çok acı olay! 5 öğrenci hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, bir devlet üniversitesinde korkulukların kırılması nedeniyle 5 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.

Bolivya basınında çıkan habere göre, başkent La Paz yönetim bölgesine bağlı El Alto kentinde, bir üniversitenin öğrenci merkezinde düzenlenen etkinlik esnasında 4'üncü katın korkulukları kırıldı.

Korkuluklardan düşen 8 öğrenciden 5'i yaşamını yitirdi, 3 kişinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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