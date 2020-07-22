Bolivya'da büyük kabus: Cesetleri sokaktan topladılar!

Bolivya'nın iki şehrinde özel emniyet biriminin, büyük bölümü yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle öldüğü düşünülen 420 kişinin cesetlerini topladığı bildirildi.



Suçla mücadele biriminin yöneticisi Albay Ivan Rojas, ekiplerin cesetleri başkent La Paz ve ülkenin en büyük şehri Santa Cruz'da caddeler, araç içleri ve evlerde bulduğunu söyledi.

Son 5 günde toplanan 420 cesedin yüzde 80 ila 90'ının, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş kişilere ait olduğunun sanıldığı belirtildi.

Bolivya Adli Tip Araştırmaları Enstitüsü, ülkede 1 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar muhtemelen Covid-19'dan yaşamını yitirmiş 3 bin 16 kişinin cesetlerinin toplandığını açıkladı.

Enstitünün Başkanı Andres Flores, en fazla cesedin Santa Cruz'da toplandığını, onu Cochabamba kentinin izlediğini söyledi.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Bolivya'da son 24 saatte 1366 kişide Covid-19 tespit edildi, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 62 bin 357, toplam ölü sayısı 2 bin 273.