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Bolivya’da arıza yapan uçak boş araziye acil iniş yaptı: 4 yaralı

#Bolivya #Uçak#Dünya
Bolivya’da arıza yapan uçak boş araziye acil iniş yaptı: 4 yaralı

Bolivya'da arıza yapan uçağın boş bir araziye acil iniş yapması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Bolivya’nın güneybatısındaki Uyuni kentinde, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle boş bir araziye acil iniş yapan uçakta bulunan 2 pilot ve 2 yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (DGAC) yapılan açıklamada, pilotun acil iniş kararı alma nedeninin arıza kaynaklı 'bakım' talebinde bulunmasının ardından yaşandığı belirtilirken, uçağın Uyumi Havaalanı yakınlarındaki boş bir araziye iniş yaptığı da bildirildi.

Yerel medyada ve sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde ise CP-2807 tescilli Cessna C-402 tipi uçağın, şehrin eteklerinde yer alan boş bir arazinin ortasına iniş yaptığı görüldü.

İniş takımlarında ve 2 motorunda da hasar meydana gelen uçağın, yerel saatle 09.42'de La Joya Andina de Uyuni Havaalanından kalkış yaptığı ve yaklaşık 7 dakika sonra da acil iniş kararı aldığı öğrenildi.

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#Bolivya #Uçak#Dünya

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