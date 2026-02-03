×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika haberi... Hürmüz'de savaşın ayak sesleri! İran, ABD tankerine el koymak istedi, ABD İran İHA'sını düşürdü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#Savaş Gemisi
Son dakika haberi... Hürmüzde savaşın ayak sesleri İran, ABD tankerine el koymak istedi, ABD İran İHAsını düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 20:06

ABD basınının iddiasına göre 6 İran hücum botu Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaşarak gemiye durma emri verdi. Tanker hızını artırdı ve bir ABD savaş gemisi savaş gemisi eşliğinde yoluna devam etti. Öte yandan ABD'nin Umman Denizi'nde İran'a ait bir İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Haberin Devamı

İran ve ABD'nin müzakere için 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği konuşulurken bölgede gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Wall Street Journal'ın haberinin detaylarını aktardı.

Gözden Kaçmasınİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile görüşme talimatı verdiğini doğruladıİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile görüşme talimatı verdiğini doğruladıHaberi görüntüle

50 KALİBRELİK SİLAHLARLA DONATILMIŞ BOTLARDAN BASKIN GİRİŞİMİ

Habere göre, İran’a 6 hücum botu, stratejik su yolunda seyreden ABD bayraklı bir petrol tankerini durdurmaya çalıştı. 50 kalibrelik silahlarla donatılmış hücum botları, tankere motorlarını durdurma ve gemiye çıkma emri verdi.

Gözden KaçmasınDünya basını, Türkiyenin ABD-İran görüşmelerindeki rolünü konuşuyorDünya basını, Türkiye'nin ABD-İran görüşmelerindeki rolünü konuşuyorHaberi görüntüle

TANKERE SAVAŞ GEMİSİ EŞLİK ETTİ

İran’ın durdurma emrine uymayan petrol tankeri, hızını artırarak yoluna devam etti. Olayın yaşandığı bölgede bulunan bir ABD savaş gemisi tankere eşlik etti.

Gözden KaçmasınABD Başkanı Trumptan İrana anlaşamazsak kötü şeyler olacak mesajıABD Başkanı Trump'tan İran'a "anlaşamazsak kötü şeyler olacak" mesajıHaberi görüntüle

ABD İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜ

Reuters'ın haberine göre Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan Shahed-139 tipi drone ABD F-35 savaş uçağı tarafından düşürüldü.

Haberin Devamı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Abraham Lincoln gemisinden kalkan bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak, uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran'a ait insansız hava aracını düşürdü" dedi.

TAHRAN SESSİZ

İran tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İran#Savaş Gemisi

BAKMADAN GEÇME!