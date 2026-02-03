Son dakika haberi... Hürmüz'de savaşın ayak sesleri! İran, ABD tankerine el koymak istedi, ABD İran İHA'sını düşürdü

Haberin Devamı

İran ve ABD'nin müzakere için 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği konuşulurken bölgede gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Wall Street Journal'ın haberinin detaylarını aktardı.

50 KALİBRELİK SİLAHLARLA DONATILMIŞ BOTLARDAN BASKIN GİRİŞİMİ

Habere göre, İran’a 6 hücum botu, stratejik su yolunda seyreden ABD bayraklı bir petrol tankerini durdurmaya çalıştı. 50 kalibrelik silahlarla donatılmış hücum botları, tankere motorlarını durdurma ve gemiye çıkma emri verdi.

TANKERE SAVAŞ GEMİSİ EŞLİK ETTİ

İran’ın durdurma emrine uymayan petrol tankeri, hızını artırarak yoluna devam etti. Olayın yaşandığı bölgede bulunan bir ABD savaş gemisi tankere eşlik etti.

ABD İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜ

Reuters'ın haberine göre Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan Shahed-139 tipi drone ABD F-35 savaş uçağı tarafından düşürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Abraham Lincoln gemisinden kalkan bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak, uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran'a ait insansız hava aracını düşürdü" dedi.

TAHRAN SESSİZ

İran tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.