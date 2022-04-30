Bölge valisi açıkladı... Ukrayna jetleri Rusya'yı vurdu

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24 Şubat sabahı Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş iki ayı aşkın bir zamandır sürüyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna’nın misilleme olarak Ukrayna - Rusya sınırındaki Bryansk bölgesine saldırı düzenlediği iddia edildi.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait bir savaş uçağının Rus topraklarına girerek saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rus hava savunma sistemlerinin, Ukrayna uçağına karşı hemen devreye girdiğini aktaran Bogomaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçak, Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildi. Unsurun, Rusya Federasyonu topraklarına girmesini önlemeye yönelik aktiviteler gerçekleştirilirken, Starodubsky bölgesindeki Zhecha yerleşim alanına 2 adet roket isabet etti. Yaşanan patlamalar nedeniyle bir petrol tesisinin teknoloji binası zarar gördü. Diğer ikinci roket ise bir alanda hasara yol açtı.'

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Ukrayna uçağının, Rus hava savunma sistemlerinin harekete geçmesiyle uzaklaştığı öğrenildi.

RIA haber ajansının aktardığına göre Bogomaz, 'Kurban yok' dedi ve terminalde bir lojistik binasının hasar gördüğünü de sözlerine ekledi.

Ukrayna helikopterlerinin 1 Nisan'da Rusya'nın Belgorod kentindeki bir yakıt deposuna düzenlediği iddia edilen saldırının ekran görüntüsü. Ukrayna helikopterlerinin 1 Nisan'da Rusya'nın Belgorod kentindeki bir yakıt deposuna düzenlediği iddia edilen saldırının ekran görüntüsü.

RUSYA KİEV SALDIRISINI DOĞRULADI

Öte yandan Rusya, Perşembe günü Başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'ya birçok füze saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Saldırılar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in Ukrayna ziyareti sırasında meydana geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda Kiev'deki Artiyom füze ve uzay araçları fabrikasını hedef alan "yüksek hassasiyetli" ve uzun menzilli füzeler kullanıldığı belirtildi.

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Hava saldırılarında ayrıca Ukrayna'da 10 "askeri" hedefin ve üç enerji santralinin de vurulduğu belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko Cuma günü yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenkivski semtindeki 25 katlı bir apartman enkazından şimdiye kadar bir ceset çıkarıldığını söyledi.

Ukrayna, Rus güçlerinin doğudaki saldırısının ağır kayıplara yol açtığını kabul etti; ancak Rusya'nın da "devasa" kayıplar verdiğini iddia etti.

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BM Genel Sekreteri Guterres'in sözcüsü, saldırıyı "şoke edici" olarak niteledi.