Bölge ülkeleri harekete geçti! Dengeleri sarsacak tarihi hamle... Suudi Arabistan, İran, Mısır

İsrail, bölgedeki saldırgan tavırlarını Gazze'deki işgalini genişleterek ve Yemen'in Hudeyde Limanı'nı hedef alarak sürdürüyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in kısa süre önce başkent Doha'da Hamas'ın üst düzey yöneticilerine yönelik saldırı girişiminin ardından düzenlenen zirvede bir araya geldi.

Doha'da olağanüstü toplantıda, İİT üyesi ülkelerin İran ve Mısır’ın öncülüğünde yeni bir güvenlik ittifakı için yaptığı çağrı dikkat çekti. İsrail'in saldırı girişiminin ardından gündeme gelen bu çağrı, Orta Doğu’da NATO tarzı ittifak kurulmasını önerirken bölgede dengeleri sarsacak tarihi bir gelişme olarak değerlendirildi.

ABD merkezli Newsweek dergisi tarafından kaleme alınan analizde, bu öneri, Müslüman ülkeler arasında yıllardır dile getirilen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen “ortak İslam ordusu” fikrinin en ciddi girişimi olarak öne çıktı.

Kulislerde bu kez kararlılığın daha güçlü olduğu aktarılan analizde, İran ve Mısır Dışişleri Bakanlıkları konuya ilişkin doğrudan açıklama yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

“İSRAİL BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR”

Analizde, İsrail’in İran'a yönelik 12 gün süren saldırılarının yanı sıra Gazze’de devam eden operasyonları ve son olarak Doha’ya düzenlediği saldırı nedeniyle bölgeyi istikrarsızlaştıran asıl unsurun İsrail olduğu aktarıldı.

Analizde, Arap ve İranlı yetkililerin harekete geçilmediği takdirde Orta Doğu ülkelerinin İsrail’in yeni operasyonlarına karşı savunmasız kalabileceği uyarısında bulunduğu vurgulandı. Ayrıca birlik çağrılarının gerçek bir askeri işbirliğine dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterecek kritik bir dönemece girildiğinin altı çizildi.

Analizde, Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip ülke olarak Mısır’ın Kahire merkezli bir ortak askeri komutanlık önerisini masaya getirdiği kaydedildi. Ayrıca İran’ın “İslam NATO’su” için güçlü ve açık bir mesaj verdiği belirtildi.

ABD’DEN MISIR’A 4,67 MİLYAR DOLARLIK FÜZE SATIŞI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır ordusuna Ulusal İleri Düzey Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) ve destek hizmetlerini içeren 4,67 milyar dolarlık satışa onay verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), anlaşmayı Kongre’ye bildirdi.

ABD ve Norveç ortak yapımı NASAMS, düşman uçakları, insansız hava araçları ve seyir füzelerine karşı kullanılan modern bir hava savunma sistemi olarak biliniyor. ABD’li yetkililer, anlaşmanın bir parçası olarak Mısır’a mühendislik, teknik ve lojistik destek sağlayacak.

DSCA açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Önerilen satış, Orta Doğu’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir.”

SUUDİ ARABİSTAN’A 3,5 MİLYAR DOLARLIK FÜZE ONAYI

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Suudi Arabistan’a AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzeleri satışına da onay verdi. DSCA, bu satışla ilgili gerekli sertifikayı 2 Mayıs 2025’te Kongre’ye sundu.

Riyad yönetimi, bin adet AIM-120C-8 füze ve 50 adet güdüm bölümü satın almak için başvuruda bulundu. Satış paketinde kontrol bölümleri, füze konteynerleri, yedek parçalar, teknik dokümantasyon ve lojistik destek hizmetleri de yer alıyor. Anlaşmanın toplam maliyetinin 3,5 milyar dolar olduğu açıklandı.

MISIR İÇİN BİR İLK

Washington, uzun yıllar boyunca Mısır’ın AIM-120 AMRAAM füzelerine erişimini reddetmişti. Ancak bu karar değişti. Füzelerin Kahire’ye satışı, NASAMS paketinin bir parçası olarak gerçekleşecek.

Uzmanlara göre AMRAAM füzeleri yalnızca hava savunma sistemlerinde değil, Mısır Hava Kuvvetleri’nin F-16 uçaklarında da kullanılabilecek.