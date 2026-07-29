Bölge ateş çemberi... Guterres Kıbrıs’ta üstü kapalı İsrail uyarısı yaptı: Anlaşın

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu turu çerçevesinde Suriye’nin ardından Kıbrıs’a gelerek Türk ve Rum liderler Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis’e 'Bölge ateş çemberi, anlaşın' mesajı verdi. Guterres, "Bölgede yaşanan gelişmeler Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını her zamankinden daha önemli kılıyor" dedi.

UYARILAR NEW YORK’TA BAŞLADI

Guterres uyarılarını daha yola çıkmadan New York’ta vermeye başladığını belirtti. Cuma günü New York’ta Güvenlik Konseyi’nde konuşan Guterres, İsrail ve ABD’nin İran’a başlattığı savaş ve İsrail’in bölge ülkelerine saldırılarına işaret ederek, "Durum kontrolden çıkıyor. Akıl almaz bir uçurumun eşiğindeyiz. Bölge, giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor. Bir kriz diğerini besliyor. Bir tırmanış diğerini tetikliyor" şeklinde konuştu.

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İSRAİL’İN 'İSTENMEYEN ADAMI'

Guterres hafta sonu Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüşürken İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik saldırılarıyla karşılaştı. İsrail’i kınayan Guterres önceki akşam geldiği Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderlere peş peşe uyarılar yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, iki yıl önce eleştirileri nedeniyle Guterres’i 'istenmeyen adam' ilan ederek, İsrail’e girişini yasaklamıştı.

İSRAİL’İN KUCAĞINDAKİ RUM LİDER

Guterres, İsrail’e üslerini açan ve bir dizi Türkiye karşıtı anlaşma imzalayan Rum lider Nikos Hristodulidis’le görüşmesinde isim vermedi ancak, "Bölgedeki jeopolitik gelişmeler Kıbrıs’ı daha merkezi bir hale getirdi. Bu durum Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını her zamankinden çok daha önemli kılıyor" ifadelerini kullandı. Rum lider ise, "İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan düzenin yıkıldığı bir sırada Kıbrıs’tan güzel haberler duymak önemli" diye konuştu.

KKTC’DE ERHÜRMAN’LA GÖRÜŞTÜ

Guterres, Rum liderin ardından KKTC’ye geçerek Cumhurbaşkanı Erhürman’la görüştü. Taraflara 'barış empoze' etme amacında olmadığını vurgulayan Guterres, "Dayanışmamı ifade etmek, Kıbrıslılarla ve aynı zamanda garantör ülkelerle birlikte bir çözüm bulunmasına katkı sağlama yönündeki kararlılığımı ortaya koymak için buradayım. Aynı zamanda, Güven Yaratıcı Önlemlerin her iki tarafın halklarının yararına olacak şekilde ilerleyip ilerlemediğini görmek istiyorum" dedi.

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SİVİL TOPLUMU DA DİNLEDİ

Genel Sekreter öğleden sonra Lefkoşa’da BM denetimindeki ara bölgede Türk ve Rum sivil toplum örgütleriyle buluştu, Kıbrıs sorununa çözüm konusundaki görüşleri dinledi ve ardından yine BM denetimindeki ara bölgede yer alan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve öncesindeki Türk ve Rum kayıpları arayan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin antropoloji laboratuvarını ziyaret etti. Genel Sekreter akşam ise, Erhürman ve Hristodulidis’le ara bölgede akşam yemeğinde bir araya geldi. ara bölgede BM’nin ev sahipliğindeki yemek yaklaşık 2 saat sürdü. Guterres, bugün Türk ve Rum liderlerle BM denetimindeki ara bölgede 3’lü bir toplantı yapacak, ardından basın toplantısı düzenleyerek Ada’dan ayrılacak.

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BM’NİN PRESTİJİ DE ARTACAK... GUTERRES STRATEJİK ANLAŞMA PEŞİNDE

HER biri beş yıl olmak üzere iki dönem üst üste görev yapan BM Genel Sekreteri Guterres’in görev süresi bu yıl sonu tamamlanıyor. Göreve gelmesinin hemen ardından 2017’de İsviçre’de garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı Kıbrıs konferansı düzenlemiş, konferans Rumların masayı terk etmesiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Guterres, Kıbrıs’la başladığı Genel Sekreterlik görevini, yine Kıbrıs’la ancak bu defa başarılı bir sonuçla kapatmak istiyor. Bu nedenle taraflar arasında yol haritası anlamına gelecek stratejik bir anlaşma yaparak Genel Sekreterliğe veda etmek istiyor.

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Guterres, Kıbrıs’ta taraflar arasında güven artırıcı konularda ilerleme sağlarsa önümüzdeki aylarda yine garantör ülkelerin katılımıyla gayri resmi bir Kıbrıs zirvesi planlıyor.

Kıbrıs’ta herhangi bir olumlu adım, Trump yönetimindeki ABD’nin İsrail’le birlikte BM sistemini temelinden sarsan adımları sonrasında yıkılan imaj ve güvenirliğine de olumlu katkı yapacak.

1968’de Lübnan’da Türk ve Rum liderler Rauf Denktaş ile Glafkos Klerides arasında başlayan 58 yıllık Kıbrıs müzakere süreci, BM’nin de önünde bulunan Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sorunundan sonra en uzun süreli ikinci problem. Kıbrıs sorununun çözüm sürecine girmesi, BM’yi 'sorun çözemeyen örgüt' sıfatından kurtaracak.