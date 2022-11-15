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Boko Haram'dan 'Cadı' katliamı... Canlı kurtulan kadın dehşet anlarını anlattı

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#Boko Haram#Nijerya#Dünya
Boko Haramdan Cadı katliamı... Canlı kurtulan kadın dehşet anlarını anlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 15:00

Nijerya'da bir köyde yaşanan çocuk ölümlerinin altında büyücülük ve cadılık olduğunu açıklayana Boko Haram onlarca kadını infaz etti. Örgütün elinden kurtulmayı başaran bir kadın yaşadıklarını anlattı.

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Dünya, Nijerya'dan gelen haber ile sarsıldı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno Eyaletindeki Gwoza kasabası yakınlarındaki bir köyde yaşanan vahşetin detayları gün yüzüne çıktı.

Söz konusu köyde bir gecede meydana gelen çocuk ölümlerinden kadınları sorumlu tutan Boko Haram en az 40 kadını kaçırmıştı.

Kaçırılan kadınları 'cadı' olmak ile suçlayan Boko Haram komutanı Ali Guyile kadınların ölüm emrini verdi.

EN AZ 26 KADIN İNFAZ EDİLDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kaçırılan kadınlardan 26'sı boğazı kesilerek infaz edildi.

Guyile kadınları büyücülük yoluyla çocukların ölümüne neden olmakla suçluyordu.

Boko Haramdan Cadı katliamı... Canlı kurtulan kadın dehşet anlarını anlattı

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BOKO HARAM'IN ELİNDEN KURTULAN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Boko Haram'ın elinden kurtulmayı başaran Talkwe isimli kadın yaşadıklarını ülke basınına anlattı.

'Guyile, çocuklarının ölümüyle olan ilişkimizi araştıracağını söyledi' diyen Talkwe sözlerine şöyle devam etti;

'Perşembe günü aramızdan 14 kişinin katledilmesini emretti. Aralarında olmadığım için şanslıydım.'

Guyile, 10 Kasım Perşembe günü 14 kadının öldürülmesinin ardından kaçmayı başardığını ve bölgenin başkenti Maiduguri'ye kaçtığını söyledi.

Geçen hafta Gwoza kasabasında 14 kadın katledilmiş, bu olaydan birkaç gün sonra ise 12 kadın daha Boko Haram tarafından öldürüldü.

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#Boko Haram#Nijerya#Dünya

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