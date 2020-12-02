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AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 00:44 | Son Güncelleme:

Boko Haram militanlarınca düzenlenen saldırıda ölü sayısı 79'a çıktı

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Boko Haram militanlarınca düzenlenen saldırıda ölü sayısı 79'a çıktı
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda hafta sonu, terör örgütü Boko Haram militanlarınca çiftçilere düzenlenen saldırıda ölü sayısı 79'a yükseldi.

Nijerya Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF) Üyesi Umar Ajari, basına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Garin Kwashebe köyünde Boko Haram'ın çiftçilere düzenlediği saldırının ardından 35 kişinin daha cesedine ulaşıldığını belirtti.

Ajari, saldırıda kaçırılanları bulmak için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Saldırıda daha önce 44 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Ulaşılan 35 cesetle ölü sayısı 79'a çıktı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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