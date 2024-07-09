Boeing suçunu kabul etti... 243 milyon dolar ceza ödeyecek

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ABD’de Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili, Boeing’in ölümcül uçak kazaları soruşturmasında bakanlığın suçlamalarını kabul edeceğini belirterek havacılık firmasının 243 milyon dolarlık (8 Milyar TL) bir ceza ödeyeceğini duyurdu. Pazar günü geç saatlerde yapılan bir mahkeme başvurusunda, Boeing’in 346 kişinin ölümüne neden olan iki 737 MAX kazasından önce Federal Havacılık İdaresi ile yaptığı anlaşmalara uymadığı dolayısıyla suçunu resmen kabul edeceği aktarıldı. Söz konusu anlaşma, şirket tarafından da teyit edildi. Boeing’in yargılanmasını ve daha ağır mali sonuçlara katlanmasını isteyen kurbanların aileleri, hakimden anlaşmayı reddetmesi talebinde bulunacaklarını duyurdu. Anlaşmaya göre ayrıca Boeing, uyumluluk, güvenlik programlarına en az 455 milyon dolar yatırım yapacak ayrıca güvenlik ve kalite prosedürlerinin üç yıl boyunca denetlemesi için bağımsız bir gözlemci de atayacak.

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737 MAX’LERDE 346 KİŞİ ÖLDÜ

Boeing, 2018 ve 2019’da beş aylık bir süre içinde Endonezya ile Etiypoya’da 346 kişinin ölümüne neden olan iki 737 MAX kazasıyla ilgili suçlanıyordu. Endonezya’da Lion Havaykollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018’de Cakarta’dan havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, uçakta bulunan 189 kişi de hayatını kaybetmişti. 2019 yılında Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı ise, 10 Mart’ta Addis Ababa’da bulunan Bole Uluslararası Havalimanı’ndan havalandıktan sonra düşmüş, uçakta bulunan 157 kişiden kurtulan olmamıştı.