×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Boeing mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Boeing #Mekik#Iss
Boeing mekiği Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 09:12

ABD'lihavacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

Haberin Devamı

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, dün ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan United Launch Alliance (ULA) Atlas-V roketiyle mürettebatlı olarak başarılı şekilde fırlatılmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Starliner, yaklaşık 27 saatlik bir uçuşun ardından ISS’ye kenetlendi.

Starliner’ın ISS’ye yolculuğu sırasında helyum sızıntısı yaşarken, 28 iticisinden 4’ü bozuldu. Astronotlar Barry "Butch" Wilmore ve Sunita "Suni" Williams, bozuk iticilerde 3’ünü yeniden çalıştırmayı başarırken, ISS’ye ilk kenetlenme fırsatını kaçırdılar.

ISS’de Wilmore ve Williams’ı 4 ABD'li astronot ve 3 Rus kozmonot karşıladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boeing #Mekik#Iss

BAKMADAN GEÇME!