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Boeing CEO’su özür diledi

Güncelleme Tarihi:

#Boeing#Etiyopya Havayolları#Senato
Boeing CEO’su özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 07:00

Boeing Başkan ve CEO’su Dave Calhoun, ABD’nin başkenti Washington’da Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi’nin “Boeing’in İhlal Edilmiş Güvenlik Kültürü” başlıklı duruşması sırasında ifade verdi.

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 Senato İç Güvenlik soruşturmaları alt komitesinin huzurunda kaza kurbanlarının ailelerinden özür dileyen Calhoun, “Boeing’deki herkes adına kişisel olarak özür dilemek istiyorum. Kayıplarınız için derin üzüntü duyuyoruz. Hiçbir şey uçaklarımıza binen insanların güvenliğinden daha önemli değil” dedi.

Boeing CEO’su özür diledi

Özellikle Lion Air 610 ve Etiyopya Havayolları 302 sefer sayılı uçak kazalarında ölenlerin ailelerine hitap eden Calhoun, bu kazaların şirketin hataları nedeniyle gerçekleştiğini kabul etti. Calhoun mart ayında yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar görevi bırakacağını söylemişti. Öte yandan Boeing’in yeni CEO arayışı da olumsuzluklarla sonuçlanıyor. Birçok yüksek profilli adayın Boeing’i yönetme görevini reddettiği belirtiliyor.

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#Boeing#Etiyopya Havayolları#Senato

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