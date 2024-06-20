Boeing CEO’su özür diledi

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Senato İç Güvenlik soruşturmaları alt komitesinin huzurunda kaza kurbanlarının ailelerinden özür dileyen Calhoun, “Boeing’deki herkes adına kişisel olarak özür dilemek istiyorum. Kayıplarınız için derin üzüntü duyuyoruz. Hiçbir şey uçaklarımıza binen insanların güvenliğinden daha önemli değil” dedi.

Özellikle Lion Air 610 ve Etiyopya Havayolları 302 sefer sayılı uçak kazalarında ölenlerin ailelerine hitap eden Calhoun, bu kazaların şirketin hataları nedeniyle gerçekleştiğini kabul etti. Calhoun mart ayında yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar görevi bırakacağını söylemişti. Öte yandan Boeing’in yeni CEO arayışı da olumsuzluklarla sonuçlanıyor. Birçok yüksek profilli adayın Boeing’i yönetme görevini reddettiği belirtiliyor.