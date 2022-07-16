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Bodrum'daki kazada ölümden dönmüştü... İngiliz yıldız Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu

#Yazmin Oukhellou#Bodrum#Trafik Kazası
Bodrumdaki kazada ölümden dönmüştü... İngiliz yıldız Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu

Bodrum’da yaşanan feci kazada erkek arkadaşını kaybeden İngiliz televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou kaza ile ilgili konuştu. Ülke basına konuşan Oukhellou'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada İngiliz Jake Robert Mclean'ın (33) yaşamını yitirmiş, Mclean'ın kız arkadaşı, model ve oyuncu Yazmin Oukhellou (28) ise ağır yaralanmıştı.

Türkiye'de tedavi olduktan sonra hayati tehlikeyi atlatan ve ülkesine dönen Oukhellou kazayla ilgili sessizliğini bozdu.

Bodrumdaki kazada ölümden dönmüştü... İngiliz yıldız Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu

Ülke basınına konuşan yıldız isim İngiliz The Sun gazetesinin sorularını yanıtladı.

'ARABADAN ÇIKMAK İÇİN KOLUMU KIRDIM'

Kaza sonrası otomobilden çıkmak ve yardım çağırabilmek için acele ettiğinin altını çizen Oukhellou, 'Kolum sıkıştığı için arabadan çıkamadım. Bilerek kolumu kırdım ve sıkıştığım yerden çıkarak yardım çağırdım' dedi.

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Bodrumdaki kazada ölümden dönmüştü... İngiliz yıldız Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu

Oukhellou, sözlerine şöyle devam etti;

'Bunu yapmasaydım kanamadan ölebilirdim. Başka seçeneğim yoktu.'

yardım istemek için yola çıktığında köpeğini gezdiren bir kişi tarafından fark edildiğini belirten İngiliz yıldız, arabanın yanında döndüklerinde erkek arkadaşının nabzının atmadığını söyledi.

Bodrumdaki kazada ölümden dönmüştü... İngiliz yıldız Yazmin Oukhellou sessizliğini bozdu

VİRAJDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, virajlı yolda meydana gelen kazada Mclean'ın yolu bilmediği için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptığı düşünülüyor.

The Only Way Is Essex isimli dizide rol alan Yazmin Oukhellou, modellik de yapıyor.

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#Yazmin Oukhellou#Bodrum#Trafik Kazası

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