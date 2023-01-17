Böcek ısırığı nedeni ile doktora gitti hayatının şokunu yaşadı: 'Dünyamız yıkıldı, kimsenin başına gelsin istemem'

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İrlanda'da yaşayan 3 çocuk babası, 34 yaşındaki Joe Beckwith, geçtiğimiz ekim ayında bir böcek tarafından ısırıldı. Küçük bir böcek ısırığının çok büyük sorunlar yaratmayacağını düşünen Joe bunun için doktora gitme ihtiyacı duymadı.

YARASI BİR TÜRLÜ İYİLEŞMİYORDU

Takip eden birkaç gün boyunca genç adam herhangi bir sorun yaşamadı ancak böceğin neden olduğu yara bir türlü iyileşmiyordu ve gece terlemeleri başlamıştı.

Kız kardeşi Leanne, yaranın enfekte olabileceğini ve ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek abisini acil servise götürdü.

HASTANEDEN ARAYIP 'ACİLEN GELİN' DEDİLER

19 Ekim'de hastaneye giden Joe'ya kan testleri yapıldı ve eve gönderildi. Sadece birkaç saat sonra doktorlar 3 çocuk babası adamı aradı ve acilen hastaneye dönmesini istedi.

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Talihsiz adam böcek ısırığı nedeni ile gittiği hastanede agresif bir şekilde ilerleyen Akut miyeloid lösemi (AML) hastalığına yakalandığını öğrendi.



Joe'nun kız kardeşi Leanne yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Hastalığı öğrendiğimizde dünya başımıza yıkıldı. Kimsenin başına gelmesini istemem . Kardeşimin hiçbir semptomu yoktu. Eğer hastaneye gelmeseydik asla öğrenemeyecektik" ifadelerini kullandı.

Doktorlar böcek ısırığı için başladıkları antibiyotik tedavisi sonrası, Joe'yu St James's Hastanesi'ne yatırdılar ve kemoterapi tedavisine başladılar.

Sürekli kan ve trombosit nakline ihtiyaç duyan adamın tedavisi devam ediyor. Doktorlar durumunun iyiye gittiğini söylerken, Joe'nun ailesi başlattıkları yardım kampanyası ile tedavinin masraflarını karşılamaya çalışıyor.

AML BELİRTİLERİ NELER?

Akut miyeloid lösemi (AML) çok hızlı ilerleyebilen, tedavisi uzun soluklu ve sabır gerektiren bir hastalık.

Hastalığın belirtileri arasında, ani başlayan halsizlik, yorulma, enfeksiyon, öksürük, kemik ağrıları, kabızlık, bulantı kusma gibi semptomlar yer alıyor.

İYİLEŞMEYEN YARALARA DİKKAT

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Öte yandan uzmanlar özellikle 6 hafta sonunda iyileşmeyen yaraların altında diyabet, dolaşım bozukluğu gibi ciddi sorunlar olabileceğini ve bu durumlarda uzman doktorlardan yardım alınması gerektiğini belirtiyor.